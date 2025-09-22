Madeira com queda no desemprego de 18,4%

A Madeira registou uma queda no desemprego de 18,4%, em Agosto deste ano, quando comparado com Agosto de 2024. Esta é, de acordo com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a melhor variação homóloga em Portugal. No final desse mês contavam-se 5.442 pessoas inscritas, menos 1.228 do que há um ano.

Quando comparado com o mês de Julho, existiu uma oscilação foi residual de mais 23 pessoas (+0,4%) face a Julho, "sinal de trajetória estável do mercado de trabalho regional".

De acordo com nota à imprensa, em Agosto inscreveram-se como desempregados 703 pessoas, o que representa menos 103 do que em Julho e menos 115 do que no mesmo mês de 2024. Segundo a tutela, tal indica "menos afluência ao desemprego e mais capacidade de absorção por parte das empresas e políticas activas".

“Agosto foi um mês muito positivo para a Madeira", considera Paula Margarido, que acrescenta que "estes resultados mostram a robustez da nossa economia e a capacidade de integrar quem estava inativo e regressa agora ao mercado de trabalho”.

“Mantemos prudência: o mercado de trabalho é cíclico e o contexto internacional é incerto. O Governo Regional continuará a agir para consolidar e aprofundar esta trajetória, reforçando o emprego e a inclusão na nossa Região", diz a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.