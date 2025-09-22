CH aponta relvado no campo do RG3 como solução para falta de espaços desportivos

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal considera que a opção de relvar o campo do quartel RG3 pode ser uma solução para a falta de espaços desportivos na cidade. A requalificação da pista de atletismo do mesmo espaço é outra proposta apresentada.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, esta medida avançaria mediante um acordo entre o Ministério da Defesa, Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal.

"O nosso objectivo é dotar este espaço de relva natural e de uma pista de atletismo, criando assim condições para que o Funchal disponha de mais uma infraestrutura desportiva aberta aos clubes e aos cidadãos. A relva natural permitirá a prática de atletismo mais concretamente os lançamentos", indica a mesma nota.

Esta solução permitiria preservar e incentivar a prática do atletismo na cidade, oferecer mais um espaço de treino e competição aos clubes locais, combater a crescente falta de espaços desportivos no concelho. Luís Filipe Santos

O candidato à CMF, considera que esta medida é acessível, mas também "viável e benéfica para a população". O partido mostra-se ciente de que não existem terrenos disponíveis para a construção de um campo de futebol de onze e um pavilhão, daí apontar esta solução.

"O Funchal não pode continuar a perder equipamentos desportivos. É urgente apostar em espaços que promovam o desporto, a saúde e a qualidade de vida dos funchalenses", termina.