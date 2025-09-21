Festival Colombo voltou a ser um sucesso

O Festival Colombo chega hoje ao fim. Esta edição voltou a ser um grande sucesso, não só pela animação, mas também pela riqueza cultural e pelo espírito de socialização que o evento anual já transmite ao Porto Santo e às suas gentes.

A Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco voltou a dar um importante contributo ao certame, envolvendo dezenas de elementos entre docentes e alunos.

Miguel Silva, um dos responsáveis pela participação, salientou ao DIÁRIO: "Na parte do projecto educativo da escola, de reviver a história e entrar na máquina do tempo, acaba por ser uma marca que deixamos na comunidade".

O docente acrescentou ainda: “Fazemos também a recriação de episódios históricos e trazemos isso a este certame cultural. A escola assumiu essa função com muito agrado".

Quanto ao futuro, Miguel Silva garantiu que a escola pretende manter esta ligação ao Festival Colombo: “Queremos continuar a dar a conhecer às pessoas as danças mouras, os acampamentos, os estandartes e as peças de teatro, bem como o treino de tiro com arco de Cristóvão Colombo.”

Também os alunos destacaram a experiência. Gonçalo Batista, estudante do estabelecimento de ensino, referiu: “Gostei bastante de participar, pois é uma experiência única. Diria que é uma das melhores vivências da ilha".

O jovem acrescentou ainda uma comparação curiosa: “Dizem que as festas de São João são das que mais vale a pena ver. Eu digo que, se o São João é o primeiro, o Festival Colombo é logo o segundo, porque é muito rico em cultura".

Sobre a sua participação, concluiu: "Adorei estar presente, mesmo não sendo a primeira vez. Já sei como as coisas se desenrolam, mas é sempre com agrado que volto a participar".