Filipinas ordenam evacuação de localidades com aproximação de tufão

As Filipinas ordenaram hoje a evacuação de localidades no norte do país, temendo derrocadas de terra e inundações com a aproximação do tufão Ragasa.

O tufão está a intensificar-se rapidamente e deverá atingir terra nas ilhas pouco povoadas de Batanes ou Babuyan na terça-feira à tarde, segundo a agência meteorológica filipina.

No centro da tempestade, os ventos sopraram hoje a 185 quilómetros por hora, com rajadas que atingiram os 230 Km/hora.

Os responsáveis locais "não devem perder tempo a retirar famílias de zonas perigosas", anunciou o secretário da Administração Interna Jonvic Remulla.

Em Taiwan, as autoridades declararam que cerca de 300 pessoas serão retiradas de Hualien, este do país.

John Grender Almario, um especialista em meteorologia, disse, em conferência de imprensa, que são esperados deslizamentos de terra e "inundações graves", em regiões do norte da ilha principal das Filipinas, Luzon.

Fortes chuvas são prováveis noutras zonas de Luzon, embora Manila, onde milhares de pessoas se reuniram hoje para protestarem contra projetos de infraestruturas anti-inundações fraudulentos, deva ser, em grande parte, poupada.

Todos os anos, pelos menos 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas. As regiões mais pobres do país são geralmente as mais afetadas.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas provocam fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e mais intensos em todo o mundo.