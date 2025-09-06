Trump considera Índia e Rússia "perdidas" após aproximação à "obscura" China

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje "perdidas" a Índia e a Rússia, porque preferiram aproximar-se da "obscura" China, e desejou-lhes um "próspero futuro juntas".

"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e obscura. Que tenham um longo e próspero futuro juntas!", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

A mensagem é acompanhada por uma fotografia do Presidente russo, Vladimir Putin, do Presidente chinês, Xi Jinping, e do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, durante as visitas de Putin e Modi a Pequim para assistir a uma parada militar em comemoração do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia, na passada quarta-feira.

No grande desfile militar, em que a China apresentou novos mísseis e 'drones' (aeronaves não-tripuladas) avançados, também esteve presente o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Após as primeiras imagens do encontro, Trump acusou Xi de "conspirar contra os Estados Unidos", juntamente com Putin e Kim.

O chefe de Estado norte-americano sugeriu depois que estes dirigentes "esperavam" que ele "estivesse a ver" a parada militar.

"Achei uma cerimónia linda", acrescentou o magnata, que garantiu na quarta-feira passada que a sua relação com os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte era "muito boa".

"Descobriremos quão boa é em uma ou duas semanas", observou.

O Governo republicano de Trump mantém atualmente uma relação mais tensa com a Índia, após aumentar as tarifas aduaneiras sobre os produtos indianos em até 50% como retaliação pela compra de petróleo russo.

Esta decisão duplicou a tarifa "recíproca" de 25% que Washington impôs a Nova Deli desde o início de agosto, o que arrefeceu a relação entre os líderes.

O diário The New York Times afirmou há alguns dias que Modi até evitou em quatro ocasiões atender chamadas de Trump.

Vários meios de comunicação referem também que, por essa razão, o norte-americano cancelou uma viagem à Índia prevista para outubro, para participar na próxima cimeira do Quad, um fórum de segurança entre Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália fundado em 2007.