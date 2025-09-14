Sporting de Braga e Gil Vicente defrontam-se hoje em dérbi do Minho

O Sporting de Braga recebe hoje o Gil Vicente na quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, encerrando a ronda com um duelo entre duas equipas separadas por apenas um ponto.

Os bracarenses, sextos com oito pontos, e os gilistas, sétimos com sete, vêm ambos de dois jogos seguidos sem perder e encontram-se pelas 20:30 no fecho da jornada.

A equipa da casa ainda não perdeu, com duas vitórias e dois empates, e em caso de vitória pode ultrapassar o Famalicão e o Benfica, ainda que as 'águias', que empataram sexta-feira com o Santa Clara (1-1), tenham um jogo a menos.

O Arouca, que soma cinco pontos, recebe pelas 18:00 o Casa Pia, que tem três e encontra-se perto dos lugares de descida, num arranque em que já defrontou FC Porto e Sporting.

Pelas 15:30, o Vitória de Guimarães procura recuperar de um mau arranque de campeonato, com apenas quatro pontos nas primeiras quatro jornadas, na visita ao Estrela da Amadora, que ainda não sabe o que é vencer, com três igualdades e uma derrota.

A I Liga é liderada pelo FC Porto, com o pleno de 15 pontos, mais três do que o bicampeão Sporting e o Moreirense, mais próximos perseguidores, com 12.

Programa e resultados da 5.ª jornada

- Sexta-feira, 12 set:

Alverca - Tondela, 1-0

Benfica - Santa Clara, 1-1

- Sábado, 13 set:

Moreirense - Rio Ave, 3-1

Estoril Praia - AVS, 3-1

FC Porto - Nacional, 1-0

Famalicão - Sporting, 1-2

- Domingo, 14 set:

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca - Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30