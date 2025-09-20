Estrela da Calheta FC parte em busca de ultrapassar 2.ª eliminatória da Taça de Portugal

A equipa sénior do Estrela da Calheta Futebol Clube já rumou a Portugal continental, mais concretamente ao distrito do Porto, onde irá disputar, amanhã, a 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Numa nota enviada à imprensa, o clube dá conta de que este será "um momento histórico e de grande relevância para o Estrela da Calheta FC, que pretende deixar a sua marca na competição rainha do futebol português".

"A comitiva partiu motivada e determinada em dignificar a Região, levando consigo o apoio de todos os calhetenses que, mesmo à distância, farão sentir a sua força e paixão pelo clube", indica a mesma nota.

