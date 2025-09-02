16 mortes registadas nas praias portuguesas, uma delas na Madeira

Quatro meses decorridos da Época Balnear 2025, a Autoridade Marítima Nacional registou, entre 1 de Maio e 31 de Agosto, 1.007 salvamentos, 3.561 acções de primeiros-socorros e 16 vítimas mortais nas praias portuguesas. Entre estas mortes, uma ocorreu na Madeira, mais concretamente na Praia Formosa, na semana passada.

Homem morre a caminho do hospital após ter ficado inanimado na Praia Formosa Um homem, na faixa etária dos 50 anos, de nacionalidade estrangeira, foi encontrado inanimado na Praia Formosa, esta tarde. Apesar dos esforços, o homem não resistiu, tendo chegado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça em estado cadavérico.

Resumo Mensal da Época Balnear 2025:

Acidentes mortais – 16

Distribuição por causa provável:

Afogamento: 10 acidentes mortais (3 em praias marítimas vigiadas, 5 em outras zonas marítimas não vigiadas e 2 fora da época balnear, não vigiadas à data do acidente)

Doença súbita: 5 acidentes mortais (4 em praias marítimas vigiadas e 1 em praia marítima não vigiada)

Causas desconhecidas: 1 acidente mortal (outra zona marítima não vigiada)

Distribuição por tipo de praia:

Praias marítimas vigiadas: 7 acidentes mortais

Praias marítimas não vigiadas: 1 acidente mortal

Praias marítimas fora da época balnear (não vigiadas à data do acidente): 2 acidentes mortais

Outras zonas marítimas não vigiadas: 6 acidentes mortais





Salvamentos realizados – 1.007

Acções de primeiros socorros – 3.561