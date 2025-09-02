Ronnie Rousseau III confirmado no Galomar

Ronnie Rousseau III é a mais recente contratação da AD Galomar para a nova temporada na Proliga. O base norte-americano de 29 anos vem dos alemães do SSV Lokomotive Bernau da divisão ProB, tendo terminado a época como o melhor marcador do conjunto germânico.

Na temporada 2022/2023 Rousseau jogou no BC Margveti Tbilisi na Superliga da Geórgia. Natural do Cincinnati, cidade no Estado de Ohio, foi um jogador de destaque no basquetebol de Liceu nos Estados Unidos ao serviço dos Cincinnati’s Winton Woods High School, onde registou médias de 25 pontos e 8.1 assistências por jogo, sob o comando do treinador Donnie Gillespie

A caminho da sua sexta temporada como profissional, 2025/2026 marca o regresso de Ronnie Rousseau III a Portugal depois de, na temporada de 2021/2022, ter representado o ABC Santo André.