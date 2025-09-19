UMa inicia pós-graduação em Comunicação Digital marcada por forte interesse

A Universidade da Madeira (UMa) dá início, no próximo dia 22 de Setembro, à sua nova pós-graduação em Comunicação Digital, um curso pioneiro que registou uma forte procura na sua primeira edição.

"O perfil diversificado dos 21 matriculados reflecte a transversalidade e relevância desta formação no panorama actual: com uma idade média de 30 anos, os estudantes provêm de diferentes formações académicas, trabalhando maioritariamente na área da comunicação e procurando cespecializar-se nas mais recentes tendências do sector digital", revela a UMa em nota emitida à imprensa.

Diz ainda que "a pós-graduação em Comunicação Digital posiciona a UMa na vanguarda da formação em áreas emergentes, reforçando o seu compromisso com a inovação e a qualidade do ensino superior na Região".

A UMa realça também que "a forte procura registada e o perfil qualificado dos candidatos demonstram que esta formação veio responder a uma necessidade real do mercado regional, projectando a Madeira como um polo de referência na formação em comunicação digital".