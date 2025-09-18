Governo de Trump implementará novo exame de cidadania mais extenso e rigoroso

O Governo de Donald Trump anunciou a implementação de um novo exame de cidadania norte-americana, elaborado ainda durante o seu primeiro mandato (2017-2021), visando tornar o processo de naturalização mais rigoroso.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS, em inglês) publicou um aviso no Registo Federal para implementar o novo exame focado em educação cívica, explicou a agência em comunicado.

Durante o seu primeiro mandato, Trump instruiu o USCIS a fortalecer o processo de naturalização, tendo a agência introduzido um novo exame em 2020, mais extenso e rigoroso, que incluía 28 novas questões.

Mas o Governo seguinte, do democrata Joe Biden (2021-2025), descartou o teste proposto pelo executivo republicano e restabeleceu o modelo usado desde 2008.

Os candidatos à cidadania devem responder corretamente a 12 das 20 perguntas, a mesma percentagem de antes (60%), quando tinham que responder a seis das 10 perguntas. O número de perguntas possíveis aumentou de 100 para 128.

"Essas mudanças cruciais são as primeiras de muitas", disse o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, no comunicado.

A versão de Trump dá maior ênfase a aspetos da história e do sistema político norte-americano.

O porta-voz enfatizou que a Casa Branca procura garantir que apenas estrangeiros que atendam a "todos os requisitos de elegibilidade" --- incluindo a capacidade de ler, escrever e falar inglês, e entender o sistema de Governo e a educação cívica dos Estados Unidos --- possam naturalizar-se, garantindo que os novos cidadãos "se integrem plenamente e contribuam" para o desenvolvimento do país.

O USCIS já anunciou diversas mudanças no processo de naturalização, incluindo o restabelecimento de uma minuciosa verificação de antecedentes dos candidatos e análises mais rigorosas das exceções por incapacidade para a realização de exames e entrevistas.

Além disso, o Governo de Trump determinou que estrangeiros que solicitam cidadania devem demonstrar que "foram e continuam a ser pessoas de bom caráter moral".

Atributos positivos podem incluir envolvimento ativo na comunidade, desempenho educacional, laços familiares, um histórico de emprego estável e legal, e um comportamento financeiro responsável, como o cumprimento de obrigações fiscais, entre outros.

De acordo com a nova política, as autoridades também podem expandir a definição de fatores desqualificantes, se considerarem apropriado, como infrações de trânsito reiteradas.

A agência também está a retomar entrevistas com vizinhos e colegas de trabalho de candidatos à cidadania norte-americana, como parte do processo de investigação.

O USCIS indicou que anunciará outras iniciativas nos próximos meses para fortalecer a integridade do processo de naturalização.