Três militares do Exército envolvidos em incidente com granada em Tancos
Três militares do Exército estiveram hoje envolvidos num incidente com uma granada de instrução, em Tancos, distrito de Santarém, tendo um sido transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, com ferimentos na mão esquerda.
Contactado pela Lusa, o porta-voz do Exército, tenente-coronel Hélder Parcelas, esclareceu que dos três militares envolvidos, um ficou ferido na mão esquerda, um segundo foi encaminhado para o Hospital de Abrantes por precaução, após queixas nos tímpanos, mas recebeu hoje alta, e o terceiro estava no local mas "não sofreu qualquer ferimento", nem manifestou sintomas "até ao momento".
Em comunicado, o Exército adiantou que "ao início da tarde de hoje, pelas 14:05, ocorreu um incidente com artifício de fogo (granada de instrução), no Regimento de Paraquedistas, em Tancos, durante uma atividade logística de separação de invólucros e granadas de instrução".
Segundo a nota, os três militares "foram prontamente assistidos pelo enfermeiro da Unidade, tendo sido de imediato acionado o INEM".
"O militar ferido na mão esquerda foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, para o serviço de cirurgia reconstrutiva", lê-se na nota.
Nenhum dos militares corre perigo de vida, adiantou o ramo.
O Exército abriu um processo de averiguações "com vista a apurar as circunstâncias do incidente".