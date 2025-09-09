MP começou a ouvir testemunhas, inquérito em segredo de justiça

O Ministério Público (MP) já começou a ouvir testemunhas no inquérito ao descarrilamento do elevador da Glória, na passada semana, em Lisboa, encontrando-se o processo em segredo de justiça, adiantou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Numa nota à comunicação social hoje divulgada, a PGR confirma estar concluído o processo de identificação das 16 vítimas mortais do acidente e adianta que a informação já foi junta ao inquérito.

"No âmbito desse inquérito foi já recolhida extensa prova documental e material, tendo também sido iniciada a inquirição de testemunhas. O inquérito, dirigido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa e no qual foi decretado o segredo de justiça, prossegue com as competentes e adequadas perícias técnicas", lê-se na nota da PGR.

Depois de "cumpridos todos os protocolos internacionais e nacionais de identificação de vítimas mortais em casos de catástrofe, o INMLCF [Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses] confirmou ao MP a identidade de todas as 16 vítimas mortais do descarrilamento do elevador da Glória".

As vítimas mortais, oito homens e oito mulheres, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos e eram de nacionalidade portuguesa (cinco), britânica (três), sul-coreana (duas), canadiana (duas), suíça (uma), francesa (uma), ucraniana (uma) e norte-americana (uma).

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.