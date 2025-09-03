"Nada foi feito" para melhorar condições do MP, diz procurador-geral regional do Porto

O procurador-geral regional do Porto, Norberto Martins, afirmou hoje que "nada foi feito" em 2024, tal como nos anos anteriores, para melhorar as condições do Ministério Público (MP), apesar dos avisos e dos apelos.

"Apesar dos avisos e dos apelos nada mudou, nada de relevante se fez", apontou Norberto Martins no relatório da Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGR-P) sobre o trabalho desenvolvido em 2024 e hoje publicado na sua página oficial de Internet.

À exceção da entrada de um reduzido número de oficiais de justiça perante "a magnitude da falta destes profissionais", todas as outras dificuldades, designadamente as más condições das instalações e antiquadas plataformas digitais, se mantêm atuais, apontou.

"Não há sincronia entre os sistemas informáticos e as plataformas em que operam os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, pelo que qualquer um dos milhares de 'papéis' ou processos diariamente remetidos por estas polícias tem de ser digitalizado ou copiado", exemplificou.

O procurador sublinhou que ano após ano tem apontado estas dificuldades do MP, um exercício que se mostra ser "irrelevante" porque não tem repercussão junto de quem podia e devia intervir para ajudar a melhorar a resposta do MP e, consequentemente, da justiça.

E vincou: "Nos relatórios dos anos anteriores fomos sucessivamente elencando, enumerando, demonstrando e concretizando as dificuldades do MP".

Norberto Martins aproveitou ainda para agradecer àqueles que integram o quadro de magistrados do MP desta procuradoria por serem, na sua esmagadora maioria, "profissionais empenhados, briosos, aceitando fazer o trabalho de colegas doentes, em licenças de parentalidade ou acumulando funções em lugares que não foram preenchidos por falta de magistrados, mesmo quando lhes são criadas sérias resistências ao reconhecimento e ao pagamento desse trabalho extraordinário, mesmo por quem era suposto não o fazer".