Mulheres sem apoio para adiar a maternidade Preservação do potencial reprodutivo, como a congelação de óvulos, só é possível, na Região, por questões de saúde. SESARAM confirma procura. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 17 de Setembro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Trânsito no topo das queixas Apesar do progresso turístico, calhetenses apontam como prioridade a habitação, os transportes, o saneamento básico e a escarpa sobre a marginal.

Outros destaques:

Tribunal decide levar Rui Marques a julgamento Candidato do PSD/CDS à presidência da Câmara da Ponta do Sol vai responder por irregularidades em obras.

Uma em seis gravidezes acaba em aborto espontâneo Estilo de vida do homem pode estar associado ao problema, revela o obstetra Carlos Macedo. Na Região houve 180 interrupções espontâneas, em 2024, e 93 no primeiro semestre deste ano.

E, por fim, Alegada relação lésbica na origem de crime.

