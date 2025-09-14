Cientista diz que "aprender a aprender" será a competência mais importante

Um cientista da Google e Prémio Nobel 2024 disse na sexta-feira que "aprender a aprender" será a competência mais importante para a próxima geração devido às mudanças que a inteligência artificial (IA) vai trazer na educação.

Num antigo teatro romano no sopé da Acrópole, em Atenas, na Grécia, o presidente da aplicação de IA DeepMind da Google e cientista, Demis Hassabis, indicou que a rápida mudança tecnológica, incluive no ambiente de trabalho, exige uma nova abordagem à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências.

"É muito difícil prever o futuro, como daqui a 10 anos, em casos normais. É ainda mais difícil hoje, dada a rapidez com que a IA está a mudar, mesmo semana após semana", disse Hassabis à plateia.

O cientista destacou que "a única coisa que se pode dizer com certeza é que uma grande mudança está para vir".

O neurocientista e antigo prodígio do xadrez, Demis Hassabis, indicou que a IA pode chegar a fazer muitas coisas tão bem como as pessoas daqui 10 anos.

Demis Hassabis destacou a necessidade de "meta-competências", como compreender, como aprender e melhorar a abordagem a novos assuntos, para além das disciplinas tradicionais como a matemática, as ciências e as humanidades.

"Uma coisa que saberemos com certeza é que vais ter de aprender continuamente... ao longo da tua carreira", disse o cientista.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, juntou-se a Demis Hassabis no evento de Atenas após discutir formas de expandir o uso da IA ??nos serviços governamentais.

Kyriakos Mitsotakis alertou que o crescimento contínuo das grandes empresas tecnológicas pode criar uma grande desigualdade financeira global.

"A menos que as pessoas vejam realmente benefícios, benefícios pessoais, nesta revolução (da IA), tenderão a tornar-se muito céticas", disse o líder grego.

O co-fundador da DeepMind, Demis Hassabis, recebeu o Prémio Nobel da Química de 2024 pelo desenvolvimento de sistemas de IA que preveem com precisão o enovelamento (processo em que uma proteína alcança a função biológica ativa) de proteínas, um avanço para a medicina.

O desenvolvimento de sistemas de IA promove ainda a descoberta de medicamentos.