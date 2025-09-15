Suspeito em fuga após homicídio com arma branca no Cartaxo

Um homem de 30 anos morreu no domingo à noite, no Cartaxo, distrito de Santarém, após ter sido atingido com uma arma branca durante uma discussão, tendo o agressor fugido, informou hoje a PSP.

Segundo o Comando Distrital de Santarém da PSP, o alerta foi dado por volta das 21:00, dando conta de que estava um homem deitado no chão a sangrar, no interior de uma residência no Cartaxo.

À chegada ao local, os agentes da Esquadra do Cartaxo encontraram a vítima a ser assistida pela equipa de emergência médica, que viria a declarar o óbito momentos depois.

Segundo a PSP, várias testemunhas relataram que a situação deveu-se a "uma discussão entre dois indivíduos (suspeito e vítima), por motivos fúteis, tendo o suspeito, a determinado momento, desferido um golpe com recurso a arma branca na vítima".

A PSP adianta que o suspeito colocou-se em fuga "e, apesar de várias diligências", não foi possível localizá-lo.

As autoridades comunicaram o caso ao Ministério Público e a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.