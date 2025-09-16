PS quer alargar o período de funcionamento do parlamento

O líder socialista, Paulo Cafôfo, fez uma intervenção em que começou por referir uma proposta do seu partido para alargar o período oficial de funcionamento do plenário da Assembleia.

Neste momento, pelo Estatuto da RAM, o plenário funciona de 1 de Outubro a 31 de Julho e o PS propõe que, face à produção legislativa que obriga a marcar plenários fora daquele período, como o de hoje, o período oficial passe a ser de 10 de Setembro a 31 de Julho.

Paulo Cafôfo também abordou outro assunto, a carga excessiva sobre infraestruturas públicas, provocada pelo aumento do turismo.

O líder do Ps-M defende uma avaliação *a carga de utilização de infraestruturas como a rede viária, locais de maior presença de turistas como miradouro e percursos pedestres, bem como a rede de saneamento básico.