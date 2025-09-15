"The Pitt" eleita melhor série do ano em noite de Emmy Awards dominada por "Adolescência"
O drama "The Pitt" venceu hoje o prémio de Melhor Série Dramática do ano, numa cerimónia dos Emmys onde a minissérie "Adolescência" fez história ao tornar Owen Cooper no ator mais jovem de sempre a receber uma estatueta.
"É tão surreal", disse o jovem de 15 anos, no discurso de aceitação. "Esta noite prova que se vocês ouvirem, se focarem e pisarem fora da vossa zona de conforto, podem conseguir tudo na vida".
Cooper foi distinguido com o prémio de Melhor Ator Secundário em minissérie ou série de antologia, pelo papel de Jamie Miller, numa noite de vitórias para a produção Netflix.
"Adolescência" foi a melhor minissérie, deu a Stephen Graham a estatueta de Melhor Ator na categoria, teve o Melhor Argumento, rendeu a Erin Doherty o prémio de Melhor Atriz Secundária e a Philip Barantini a Melhor Realização.
"Estas coisas não acontecem a miúdos como eu", disse Stephen Graham, lembrando as suas origens longe do brilho de Hollywood. "Estar aqui hoje é a coisa mais humilde que posso imaginar na vida".
O domínio de "Adolescência" foi quebrado por Cristin Milioti, que venceu Melhor Atriz em minissérie pelo papel em "The Penguin". A atriz fez um dos discursos de vitória mais emotivos e entusiasmados da noite, dizendo que "é difícil fazer sentido do mundo neste momento" e habitar a sua personagem "foi como voar".
Na cobiçada categoria de série dramática, foi "The Pitt" que triunfou. Não só foi considerada a melhor série do ano, como deu ao protagonista Noah Wyle o seu primeiro Emmy depois de múltiplas nomeações que remontam aos tempos da série "E.R.".
"Que sonho isto tem sido", declarou o ator, que viu triunfar a sua aposta no regresso aos dramas médicos. Também a atriz Katherine LaNasa foi distinguida com o Emmy de Melhor Atriz Secundária pela interpretação de Dana Evans na série.
"Toda a minha carreira quis trabalhar para John Wells", afirmou, referindo-se ao produtor executivo. "Obrigada a todas as enfermeiras que me inspiraram", disse ainda.
As outras duas categorias foram para as mãos de "Severance", que vai na segunda temporada. Britt Lower recebeu a estatueta de Melhor Atriz em série dramática e Tramell Tillman foi o Melhor Ator Secundário, proferindo um discurso que procurou inspirar outros atores. A grande derrotada foi "The White Lotus", que saiu da noite de mãos vazias.
Ainda no drama, o Melhor Argumento foi atribuído à série Star Wars "Andor", da Disney+, com o episódio da segunda e última temporada "Bem-vindos à rebelião". Dan Gilroy agradeceu aos fãs da série, que "tornaram possível uma história sobre lutar contra probabilidades impossíveis".
Na comédia, a nova série da Apple TV+ "The Studio" ultrapassou as grandes concorrentes "Hacks" e "The Bear": foi considerada a melhor série de comédia, deu a Seth Rogen o primeiro Emmy para Melhor Ator, teve a Melhor Realização e o Melhor Argumento.
Mas Jean Smart voltou a ser a Melhor Atriz em série de comédia, por "Hacks", e Hannah Einbinder venceu o seu primeiro Emmy, para Melhor Atriz Secundária na mesma série. Ao aceitar a estatueta, a atriz fez uma das poucas declarações políticas da noite, criticando a agência norte-americana de imigração ICE e pedindo que "libertem a Palestina".
Transmitida pela CBS, a cerimónia distinguiu o apresentador Stephen Colbert pelo programa de "talk show", que o canal decidiu cancelar. Colbert gracejou no início da noite, perguntando se alguém estava a contratar, e, ao receber o prémio, agradeceu à CBS pela oportunidade de estar tantos anos no ar.
A 77ª edição dos Prémios da Academia de Televisão decorreu esta madrugada, ao final da tarde em Los Angeles, no Peacock Theater na baixa da cidade.
Actriz usa vitória nos Emmys para exigir libertação da Palestina
A actriz Hannah Einbinder, que esta madrugada venceu o seu primeiro Emmy, usou o discurso de vitória para passar uma mensagem política, que foi parcialmente censurada na emissão ao vivo da CBS devido ao uso de um palavrão.
"Que se lixe o ICE, libertem a Palestina", apelou a atriz no final do discurso, depois de receber a estatueta de Melhor Atriz Secundária em série de comédia pelo seu papel em "Hacks".
A referência à agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement), que tem conduzido múltiplas rusgas em Los Angeles em busca de imigrantes ilegais, foi silenciada pela CBS, que transmitiu a cerimónia a partir do Peacock Theater, na baixa da cidade.
Depois de protagonizar uma das poucas intervenções com teor político na entrega de prémios, Einbinder disse aos jornalistas nos bastidores que é "a sua obrigação" como judia distinguir os judeus do Estado de Israel e que tem amigos que estão a ajudar na linha da frente em Gaza.
A atriz foi uma de 1.200 artistas que assinaram um compromisso de boicote a instituições de cinema israelitas no início da semana.
Além de Einbinder, o outro momento com mensagem política na cerimónia foi protagonizado pelo presidente da Academia de Televisão, Cris Abrego, que lamentou o encerramento da empresa pública de radiodifusão CPB (Corporation for Public Broadcasting), devido ao corte de financiamento pelo Congresso.
O fecho da CPB colocará em causa muitas estações de televisão públicas locais, apontou. "É o silenciar de outra instituição cultural", afirmou Abrego, dizendo que a situação torna ainda mais relevante o trabalho da Academia. "Numa altura em que a divisão domina as manchetes, contar histórias ainda tem o poder de nos unir", considerou.
Abrego disse que a Academia vai continuar a trabalhar para aumentar a diversidade de vozes e garantir inclusão e empatia.
"Em momentos como este, a neutralidade não basta", salientou. "A cultura não vem do topo para baixo, sobe de baixo para cima", prossegiu. "Vamos abrir espaço para mais vozes, não menos. Vamos garantir que a cultura não é uma plataforma para os privilegiados".
O discurso de Abrego foi seguido da atribuição do Prémio Humanitário Bob Hope a Ted Danson e Mary Steenburgen, distinguidos pelo seu trabalho em prol da conservação dos oceanos e da comunidade LGBTQ, entre outros.
A 77ª cerimónia de entrega dos prémios Emmy decorreu esta madrugada, final da tarde em Los Angeles, a partir do Peacock Theater.