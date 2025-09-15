"The Pitt" eleita melhor série do ano em noite de Emmy Awards dominada por "Adolescência"

O drama "The Pitt" venceu hoje o prémio de Melhor Série Dramática do ano, numa cerimónia dos Emmys onde a minissérie "Adolescência" fez história ao tornar Owen Cooper no ator mais jovem de sempre a receber uma estatueta.

"É tão surreal", disse o jovem de 15 anos, no discurso de aceitação. "Esta noite prova que se vocês ouvirem, se focarem e pisarem fora da vossa zona de conforto, podem conseguir tudo na vida".

Cooper foi distinguido com o prémio de Melhor Ator Secundário em minissérie ou série de antologia, pelo papel de Jamie Miller, numa noite de vitórias para a produção Netflix.

"Adolescência" foi a melhor minissérie, deu a Stephen Graham a estatueta de Melhor Ator na categoria, teve o Melhor Argumento, rendeu a Erin Doherty o prémio de Melhor Atriz Secundária e a Philip Barantini a Melhor Realização.

"Estas coisas não acontecem a miúdos como eu", disse Stephen Graham, lembrando as suas origens longe do brilho de Hollywood. "Estar aqui hoje é a coisa mais humilde que posso imaginar na vida".

O domínio de "Adolescência" foi quebrado por Cristin Milioti, que venceu Melhor Atriz em minissérie pelo papel em "The Penguin". A atriz fez um dos discursos de vitória mais emotivos e entusiasmados da noite, dizendo que "é difícil fazer sentido do mundo neste momento" e habitar a sua personagem "foi como voar".

Na cobiçada categoria de série dramática, foi "The Pitt" que triunfou. Não só foi considerada a melhor série do ano, como deu ao protagonista Noah Wyle o seu primeiro Emmy depois de múltiplas nomeações que remontam aos tempos da série "E.R.".

"Que sonho isto tem sido", declarou o ator, que viu triunfar a sua aposta no regresso aos dramas médicos. Também a atriz Katherine LaNasa foi distinguida com o Emmy de Melhor Atriz Secundária pela interpretação de Dana Evans na série.

"Toda a minha carreira quis trabalhar para John Wells", afirmou, referindo-se ao produtor executivo. "Obrigada a todas as enfermeiras que me inspiraram", disse ainda.

As outras duas categorias foram para as mãos de "Severance", que vai na segunda temporada. Britt Lower recebeu a estatueta de Melhor Atriz em série dramática e Tramell Tillman foi o Melhor Ator Secundário, proferindo um discurso que procurou inspirar outros atores. A grande derrotada foi "The White Lotus", que saiu da noite de mãos vazias.

Ainda no drama, o Melhor Argumento foi atribuído à série Star Wars "Andor", da Disney+, com o episódio da segunda e última temporada "Bem-vindos à rebelião". Dan Gilroy agradeceu aos fãs da série, que "tornaram possível uma história sobre lutar contra probabilidades impossíveis".

Na comédia, a nova série da Apple TV+ "The Studio" ultrapassou as grandes concorrentes "Hacks" e "The Bear": foi considerada a melhor série de comédia, deu a Seth Rogen o primeiro Emmy para Melhor Ator, teve a Melhor Realização e o Melhor Argumento.

Mas Jean Smart voltou a ser a Melhor Atriz em série de comédia, por "Hacks", e Hannah Einbinder venceu o seu primeiro Emmy, para Melhor Atriz Secundária na mesma série. Ao aceitar a estatueta, a atriz fez uma das poucas declarações políticas da noite, criticando a agência norte-americana de imigração ICE e pedindo que "libertem a Palestina".

Transmitida pela CBS, a cerimónia distinguiu o apresentador Stephen Colbert pelo programa de "talk show", que o canal decidiu cancelar. Colbert gracejou no início da noite, perguntando se alguém estava a contratar, e, ao receber o prémio, agradeceu à CBS pela oportunidade de estar tantos anos no ar.

A 77ª edição dos Prémios da Academia de Televisão decorreu esta madrugada, ao final da tarde em Los Angeles, no Peacock Theater na baixa da cidade.

Hannah Einbinder venceu o o Emmy de melhor actriz secundária. Foto EPA/ALLISON DINNER

Actriz usa vitória nos Emmys para exigir libertação da Palestina

A actriz Hannah Einbinder, que esta madrugada venceu o seu primeiro Emmy, usou o discurso de vitória para passar uma mensagem política, que foi parcialmente censurada na emissão ao vivo da CBS devido ao uso de um palavrão.

"Que se lixe o ICE, libertem a Palestina", apelou a atriz no final do discurso, depois de receber a estatueta de Melhor Atriz Secundária em série de comédia pelo seu papel em "Hacks".

A referência à agência de imigração ICE (Immigration and Customs Enforcement), que tem conduzido múltiplas rusgas em Los Angeles em busca de imigrantes ilegais, foi silenciada pela CBS, que transmitiu a cerimónia a partir do Peacock Theater, na baixa da cidade.

Depois de protagonizar uma das poucas intervenções com teor político na entrega de prémios, Einbinder disse aos jornalistas nos bastidores que é "a sua obrigação" como judia distinguir os judeus do Estado de Israel e que tem amigos que estão a ajudar na linha da frente em Gaza.

A atriz foi uma de 1.200 artistas que assinaram um compromisso de boicote a instituições de cinema israelitas no início da semana.

Além de Einbinder, o outro momento com mensagem política na cerimónia foi protagonizado pelo presidente da Academia de Televisão, Cris Abrego, que lamentou o encerramento da empresa pública de radiodifusão CPB (Corporation for Public Broadcasting), devido ao corte de financiamento pelo Congresso.

O fecho da CPB colocará em causa muitas estações de televisão públicas locais, apontou. "É o silenciar de outra instituição cultural", afirmou Abrego, dizendo que a situação torna ainda mais relevante o trabalho da Academia. "Numa altura em que a divisão domina as manchetes, contar histórias ainda tem o poder de nos unir", considerou.

Abrego disse que a Academia vai continuar a trabalhar para aumentar a diversidade de vozes e garantir inclusão e empatia.

"Em momentos como este, a neutralidade não basta", salientou. "A cultura não vem do topo para baixo, sobe de baixo para cima", prossegiu. "Vamos abrir espaço para mais vozes, não menos. Vamos garantir que a cultura não é uma plataforma para os privilegiados".

O discurso de Abrego foi seguido da atribuição do Prémio Humanitário Bob Hope a Ted Danson e Mary Steenburgen, distinguidos pelo seu trabalho em prol da conservação dos oceanos e da comunidade LGBTQ, entre outros.

A 77ª cerimónia de entrega dos prémios Emmy decorreu esta madrugada, final da tarde em Los Angeles, a partir do Peacock Theater.