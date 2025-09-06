Stardust abrem segunda noite do MEO Sons do Mar

A música já se faz ouvir no Parque de Santa Catarina, este sábado, com a entrada em palco, às 20h00, dos Stardust Acoustic Project, banda madeirense que abre a programação do segundo e último dia do festival MEO Sons do Mar.

Com um repertório que cruza temas originais com versões de clássicos dos anos 80, os Stardust trazem ao público uma viagem rítmica e nostálgica por nomes como Pink Floyd, Dire Straits, Michael Jackson, GNR ou Xutos & Pontapés.

Foto OD

À medida que a noite se aproxima, o recinto apresenta-se cada vez mais composto, numa expectativa crescente para o momento mais aguardado: a actuação dos Calema, agendada para as 21h30, perante lotação esgotada.

A 13ª edição do festival ganha este ano um significado especial, ao celebrar também os 30 anos da chegada da rede móvel MEO à Madeira, reforçando a ligação da marca à comunidade e sublinhando o compromisso com a música e a cultura.

Num cenário privilegiado sobre a baía do Funchal, o MEO Sons do Mar afirma-se, uma vez mais, como um dos eventos musicais de referência na região, juntando milhares de pessoas numa atmosfera de celebração à beira-mar.