PS ouve reivindicações da TáxisRAM que apela à regulação do sector TVDE na Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) ouviu esta quinta-feira as reivindicações da TáxisRAM com vista à reglamentação do sector de Transporte em Veículos Descaracterizados a partir da Plataforma Electrónica (TVDE) na Região.

No decorrer do encontro, que aconteceu a pedido daqueça entidade, ficou o compromisso do PS apreciar as propostas apresentadas pela TáxisRAM.

Em comunicado, os socialistas dizem compreender as preocupações manifestadas pela TáxisRAM, nomeadamente no que respeita à necessidade de uma regulação mais eficaz do sector. Para o PS, tal deverá ser enquadrado numa melhor ordenação do Turismo na Região, cuja necessidade entendem ser cada vez mais evidente.

Na mesma nota, o Grupo Parlamentar do PS reafirma o seu compromisso com o diálogo aberto e com a construção de soluções equilibradas, "que promovam a justiça concorrencial, a segurança dos utilizadores e a valorização dos operadores locais".