Milhares em novo protesto na Eslováquia contra políticas pró-russas de Fico

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na capital da Eslováquia contra um encontro entre o primeiro-ministro do país, Robert Fico, e o presidente russo Vladimir Putin e a sua política pró Rússia.

Este foi mais um dos protestos já realizados contra a postura pró Rússia de Fico, que desta vez teve também como alvo as medidas de austeridade planeadas pelo governo.

A última onda de protestos começou contra a viagem de Fico à China, onde o primeiro-ministro eslovaco se reuniu novamente com Putin, bem como com outros líderes autoritários. Fico viajou para Pequim para uma parada militar organizada pelo presidente chinês Xi Jinping que marcou o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O líder do executivo eslovaco foi o único chefe de um país da União Europeia a participar naquele evento, onde discutiu as relações bilaterais com Putin, na sua terceira reunião desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Antes de ir Pequim, Fico já tinha feito duas visitas oficiais a Moscovo. Mas o primeiro-ministro eslovaco não visitou Kiev, nem qualquer outro local da Ucrânia atingido pela guerra, e tem apelado repetidamente à "normalização" das relações com a Rússia.

"Vergonha, vergonha" e "Estamos fartos de Fico", gritou hoje a multidão na praça central SNP, em Bratislava.

Um plano recente de medidas de austeridade apresentado pelo governo - que o parlamento deve debater na sexta-feira - foi outro dos alvos dos manifestantes, assim como vários escândalos, incluindo o uso indevido de fundos da União Europeia.

"Isto é apenas o começo", afirmou Alojz Hlina, um organizador do partido da oposição Liberdade e Solidariedade, à multidão barulhenta. "Temos que detê-los".

AO protesto de hoje segue-se uma manifestação de outra importante força da oposição, o liberal Eslováquia Progressista, já marcada para terça-feira.

Fico é há muito uma figura controversa na Eslováquia. O Chefe do Executivo voltou ao poder pela quarta vez depois do seu partido, de esquerda, o Smer, ou Direção, vencer as eleições parlamentares de 2023 com campanha que já transmitia a mensagem pró Rússia e antiamericana.

Fico desafiou abertamente as políticas da União Europeia em relação à Ucrânia, enquanto os seus críticos acusam a Eslováquia de esta e a seguir o caminho da Hungria com o primeiro-ministro Viktor Orbán, considerado por muitos um autocrata.