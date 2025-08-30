Foco no essencial, por uma Madeira sempre melhor!

Na correria dos dias que passam, muitas vezes sem darmos conta, nem sempre há tempo para parar e para pensar no que é verdadeiramente essencial, a não ser que sejamos obrigados a isso. E, quando o somos, eis que, de repente, olhamos para tudo numa perspetiva completamente diferente, quiçá um pouco mais elevada, para priorizarmos aquilo que realmente interessa e vale a pena, deixando para segundo plano o acessório.

E valorizar aquilo que vale a pena é, de facto, saber valorizar quem está presente ao nosso lado, como é o caso da nossa família e do nosso núcleo de amigos. Saber reconhecer quem nos ajuda, quem nos apoia. Quem acredita e faz acreditar.

Mas é também valorizar aquelas que são as nossas mais profundas convicções pessoais e reconhecer todos os que, diariamente, se esforçam por materializar a luta, que é também minha, por uma Região que esteja, sempre, à altura das nossas mais essenciais necessidades e expetativas. Sobretudo quando mais precisamos.

E esta é, de facto, uma luta que não pode nem deve parar. Ou, melhor dizendo, que não pode nem deve esmorecer, nesta Madeira que diariamente construímos e onde devemos, todos, esforçar-nos para que existam, sempre, as melhores e as mais adequadas respostas, mais desenvolvimento, mais progresso, mais segurança e mais esperança no futuro. E, claro, a estabilidade necessária para seguirmos em frente, cumprindo cada um dos compromissos assumidos e projetados, sempre, na senda de uma Madeira melhor para todos.

Uma Madeira melhor que nos obriga a atuar e a assumir responsabilidades, seja do ponto de vista pessoal, profissional ou político, mas que, também, nos serve de alento e de motivação a cada dia que passa, fazendo-nos ultrapassar cada desafio que surge com a mesma confiança de sempre.

Uma Madeira melhor que se faz com cada Madeirense e Porto-Santense, numa caminhada que, no próximo dia 12 de outubro, esperamos tornar ainda maior, ao vencermos as próximas Eleições Autárquicas, reforçando a nossa liderança no poder local e garantindo, também por essa via, o alcance deste nobre propósito.

Sim, quando falta sensivelmente um mês e meio para as próximas Eleições, é tempo de sublinharmos a importância de conquistarmos mais esta vitória eleitoral, acima de tudo em nome de um trabalho que precisa de ser desenvolvido, onde ainda somos oposição, de forma diferente, mais responsável, mais dialogante e mais transparente, a bem das gentes que ali vivem. A bem de um futuro melhor e promissor para todos.

Trabalho esse que fica garantido nas mãos dos candidatos que apresentamos – pessoas com experiência, provas dadas, proximidade à realidade local e, acima de tudo, comprometidas com os seus respetivos concelhos – e de um projeto que mais não visa do que assegurar que, também nas Autarquias, seja possível fazer mais e melhor, fazer diferente, de modo a que todos possamos remar para o mesmo lado e sempre com a mesma força e com a mesma pujança com que lideramos a Região.

O momento é, portanto, decisivo. O foco deve incidir no essencial. Naquilo que queremos para os outros, mas, também, para nós, para a nossa terra, para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos e netos. Conquistada a estabilidade política do ponto de vista da governação regional, espera-se que haja, igualmente, responsabilidade nas escolhas que se venham a fazer ao poder local.

É isso que esperamos. É nisso que acreditamos. E, mais uma vez, contamos com todos, em nome de uma Madeira melhor, capaz de corresponder, sempre, ao que cada um de nós precisa e ambiciona.