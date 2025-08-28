Manhã serena nas estradas madeirenses

O trânsito flui normalmente ao início da manhã desta quinta-feira, 28 de Agosto, nas principais estradas da Madeira, conforme é possível constatar através do mapa inteligente da Via Litoral.

O cenário deverá alterar-se a meio da manhã, à hora de almoço e no fim do dia, alturas em que há maior concentração de automóveis nas estradas.

Os acessos às zonas balneares deverão registar maior pressão face à elevada procura neste dia de elevadas temperaturas.

Nos acessos ao centro da cidade do Funchal há igualmente registo de alguns abrandamentos.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.