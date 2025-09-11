Complexo Balnear do Lido acolhe LIDO Sunset Solidário – Juntos por Sorrisos

No próximo dia 20 de setembro, entre as 19h e as 23h, o Complexo Balnear do Lido, no Funchal, recebe o evento LIDO Sunset Solidário – Juntos por Sorrisos.

Trata-se de mais uma iniciativa de solidariedade em que a DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, reafirma o seu compromisso social, integrando de forma ativa a equipa organizadora e logística desta ação solidária.

Como referido na nota de imprensa, o evento tem como objetivo levar sorrisos a quem mais precisa, angariando fundos para Cabo Verde, unindo música, lazer e partilha num ambiente descontraído que proporciona este complexo.

O programa conta com momentos de convívio e animação cultural, bem como um Espaço Kids dedicado às crianças, com insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões, tornando o evento acessível a todas as idades.

Os bilhetes estarão brevemente disponíveis na DTIM, JM Madeira, Conservatório – polos do Bom Jesus e da Av. Luís de Camões e também no local, no próprio dia do evento.

A entrada tem um valor simbólico: 5 “sorrisos” para adultos e 2,50 “sorrisos” para crianças.

Porque ajudar custa pouco - junte-se a nós neste pôr do sol solidário e faça parte desta corrente de esperança!