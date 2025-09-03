EUA, Israel e diversos países europeus solidários com Portugal

Vários países europeus, como a Espanha ou Itália, e outros, como os Estados Unidos e Israel, manifestaram solidariedade com Portugal após o acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que causou 15 mortos.

Desde o país vizinho, Pedro Sánchez, líder do Governo espanhol, manifestou na rede social X consternação com o terrível acidente, manifestando "solidariedade para as famílias das vítimas e para o povo português neste momento difícil".

Também a líder do Governo italiano, Giorgia Meloni, deixou uma mensagem de apoio a Portugal, às famílias das vítimas e aos feridos envolvidos no incidente.

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, também apresentou as "sinceras condolências às vítimas, às suas famílias e a todos os afetados", manifestando solidariedade com o povo português.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Letónia, Lituânia, Roménia, Itália e República Checa também deixaram mensagens de apoio a Portugal nas redes sociais.

A embaixada dos Estados Unidos em Portugal lamentou na rede social X as vítimas mortais, sublinhando que Washington está "desolado com o trágico descarrilamento" e solidário com "o povo de Portugal".

Já a embaixada de Israel em Portugal expressou "as mais sentidas condolências às famílias e entes queridos das vítimas do trágico acidente", sublinhando que "os pensamentos e orações estão também com os feridos e com todo o povo português neste momento de dor".

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frieden, destacou que o seu país estava "profundamente chocado" com o trágico acidente, destacando: "Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todos os nossos portugueses amigos".

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.