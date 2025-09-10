Patriotas pela Europa e Esquerda avançam com moções de censura a Von der Leyen

Os grupos dos Patriotas pela Europa e Esquerda Europeia vão avançar com moções de censura à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com os eurodeputados portugueses nestas bancadas a criticarem a falta de transparência e responsabilização.

"A senhora Von der Leyen chega aqui e parece que não existem países soberanos na Europa, que a comunidade europeia é a arena dela [...] e, por causa disto, nós, Patriotas [pela Europa], vamos apresentar uma moção de desconfiança", disse o eurodeputado do Chega António Tânger Corrêa, falando aos jornalistas portugueses na sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, proferiu hoje de manhã, na sessão plenária do Parlamento Europeu, o seu primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato e o quinto do seu percurso europeu.