Pedro Teixeira deixa Marítimo e ruma ao União de Santarém

Pedro Teixeira, guarda-redes de formação do Marítimo, vai representar o União de Santarém, que milita na Liga 3, até ao final da temporada 2025/26, cedido a título de empréstimo pelos verde-rubros.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, o guardião viajou ontem para Santarém para se juntar aos novos colegas de equipa.

O guardião, de 23 anos, realizou toda a pré-temporada sob as ordens de Vítor Matos, tendo, inclusive, sido convocado para o encontro, da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol, diante do Felgueiras, que culminou com a vitória maritimista, por 1-0, disputada na condição de visitante.

Nesse mesmo encontro, Samú Silva agarrou a titularidade, após Gonçalo Tabuaço ter sido expulso na jornada inaugural, frente ao Lusitânia de Lourosa, onde o conjunto maritimista consentiu uma derrota por 1-0, em casa.

Com a saída do madeirense, os verde-rubros ficam a dispor de apenas dois guarda-redes, nomeadamente, Gonçalo Tabuaço e Samú Silva.

Pedro Teixeira tem contrato válido com o Marítimo até 2027.