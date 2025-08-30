Associação realça importância do Alojamento Local na economia açoriana

A Associação do Alojamento Local dos Açores considerou ontem que os dados do Serviço Regional de Estatística do mês de julho sobre dormidas em alojamentos turísticos revelam que a importância do setor na economia é "cada vez maior".

Os Açores registaram mais de 638 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de julho, uma subida de 2,5% face ao período homólogo, segundo dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"Em julho, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço rural) dos Açores registaram-se 638,5 mil dormidas, valor superior em 2,5% ao registado no mês homólogo", lê-se no relatório de Atividade Turística do SREA, divulgado hoje.

Em comunicado, o presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores (ALA), João Pinheiro, destacou o facto de, em julho, o Alojamento Local (AL) ter ultrapassado a hotelaria tradicional no número de dormidas.

"O AL registou 310,5 mil dormidas, o que representa 48,6% do total, enquanto a hotelaria tradicional registou 293,1 mil dormidas, representando 45,9%, sendo que os restantes 5,5% (34,9 mil dormidas) foram registadas no Turismo em Espaço Rural (TER)", apontou.

A associação refere, ainda, que as dormidas em AL "cresceram em julho 4,9%", enquanto na hotelaria tradicional "foi registado um decréscimo de 0,5%".

"Estes números vêm comprovar que, quem nos visita, procura, cada vez mais o AL, mesmo perante a abertura de novos hotéis, demonstrando ainda que a qualidade do AL na região corresponde às expectativas e exigências daqueles que nos visitam", salientou.

A direção da ALA "congratula os seus associados e todos os proprietários de AL nos Açores, pelos bons resultados obtidos até agora", não deixando, no entanto, de alertar para a necessidade de continuarem e reforçarem o "bom trabalho executado até agora, uma vez que é difícil construir e manter uma boa imagem, mas é muito fácil destruí-la".

"Da parte dos nossos associados e do setor em geral, tudo tem sido feito para prestar um serviço de qualidade", salientou.

Segundo a associação, o setor continua, no entanto, a deparar-se com situações que deveriam ser revistas de modo a "agilizar processos e minimizar prazos", dando como exemplo o processo de registo de novos AL, "que continua a ser lento, com burocracia excessiva e procedimentos desnecessários".

"Continuamos a deparar-nos com a falta de resposta atempada das autarquias, agravada pela ausência de técnicos em período de férias", disse.

Segundo a ALA, também a marcação de inspeções pode demorar até dois meses, "o que acaba por impedir a entrada em funcionamento [das unidades] durante a época alta, fazendo com que os investidores que renovam os imóveis durante [a] época baixa vejam os seus alojamentos parados até ao final de setembro por atraso nos licenciamentos".

Em julho, a Região Autónoma dos Açores contabilizou 179,5 mil hóspedes (mais 2%), com uma estada média de 3,56 noites, que aumentou 0,5% em termos homólogos.

O peso dos residentes no estrangeiro nas dormidas em alojamentos turísticos nos Açores tem vindo a aumentar ao longo dos últimos meses.

Em julho, os turistas estrangeiros representaram 524 mil dormidas (mais 4,5% do que no período homólogo), o que correspondeu a 82,1% do total de dormidas nesse mês, segundo o SREA.

Já o mercado nacional verificou uma quebra homóloga de dormidas, pelo quarto mês consecutivo, totalizando 114,6 mil dormidas (17,9% do total), menos 6% do que em julho de 2024.