Movimento de mercadorias nos portos aumentou 3,6% no 1.º semestre de 2025

O movimento de mercadorias nos portos da Região, registou uma variação globalmente positiva, no 1.º semestre de 2025, face ao mesmo período do ano anterior, com um aumento de 3,6%. Este crescimento resultou do acréscimo de 4,6% no volume de mercadorias descarregadas, uma vez que o carregamento registou uma redução de 4,0%. No 2.º trimestre de 2025, o movimento total de mercadorias registou um aumento homólogo de 4,8%.

A informação foi hoje divulgada pela Direção Regional de Estatística. De Janeiro a Junho de 2025, registou-se a entrada de 908 embarcações de recreio nas marinas da Região, com um total de 2.039 tripulantes e passageiros, representando acréscimos homólogos de 4,6% e 3,0%, respectivamente.



No domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, no 1.º semestre de 2025, 174 navios de cruzeiro entrados nos portos da RAM (mais 35 que no mesmo período do ano passado). O número de passageiros em trânsito (374.058) também aumentou face ao mesmo semestre de 2024 (+10,9%).

No semestre em análise, o Porto do Funchal recebeu 372.922 passageiros em trânsito, dos quais a larga maioria (90,1%) era proveniente da Europa. As nacionalidades predominantes foram a alemã (42,7% do total; +12,8% que no período homólogo), a britânica (34,5%; -4,3%), a italiana (1,8%; +72,4%), a espanhola (1,7%; +249,9%), a austríaca (1,3%; +35,6%) e a neerlandesa (1,3%; +12,0%). Note-se ainda que os passageiros oriundos do continente americano representavam 9,0% do total, registando um aumento de 25,5% face ao 1.º semestre de 2024. As nacionalidades que mais contribuíram para esta subida foram a canadiana (1,3% do total; +26,1% que no 1.º semestre de 2024) e a brasileira (1,2%; +396,5%). Em contrapartida, a nacionalidade norte-americana registou uma diminuição, representando 5,5% do total (-3,3% face ao mesmo período de 2024).



Na linha Madeira–Porto Santo, o número de passageiros rondou os 146,4 mil no 1.º semestre de 2025, representando um aumento de 0,8% face ao mesmo período de 2024. No 2.º trimestre de 2025, foram apurados 118,7 mil passageiros nesta ligação, o que corresponde a um crescimento homólogo de 11,2%.

