Militares que serviram no Ultramar realizam encontro mensal no próximo domingo

No próximo domingo realiza-se, no Arco da Calheta, o 89.º encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar.

Como habitualmente acontece, haverá missa, desta feita na Igreja Paroquial do Arco da Calheta, homenagem aos militares já falecidos, bem como almoço de convívio, no restaurante 'Encumeada'.

A missa está agendada para as 11 horas, enquanto o almoço acontece a partir das 13 horas. "A despesa do almoço é compartilhada por todos", acrescentam.

A organização disponibilizará um autocarro, que sairá de Machico 8h30, passando por Santa Cruz (8h45) e pelo Funchal, mais precisamente na Avenida do Mar (junto à GNR, pelas 9 horas), e por Câmara de Lobos, junto à Ponte dos Frades (9h30), de onde seguirá com destino ao Arco da Calheta.

"Os antigos militares naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961", lemos na informação divulgada. .

As inscrições podem ser feitas até dia 5 de Setembro, para o telefone 968041678, número que deverá ser, também, usado para obter mais informações sobre esta iniciativa.