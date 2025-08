Obras condicionam circulação nas serras do Funchal

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informou na sua página oficial que vão iniciar-se hoje os trabalhos de beneficiação da rede viária asfaltada que se desenvolve nas Serras do Funchal (Estrada Florestal Areeiro/Montado do Paredão/Barreira).

Segundo a mesma nota, “o equipamento mecânico que irá executar essa intervenção é de grandes dimensões e ocupa grande percentagem da faixa de rodagem, pelo que é inviável a circulação de viaturas nessa via durante o período em que decorrem os trabalhos”.

Assim, e de modo a garantir uma boa execução da intervenção e para que a mesma seja executada com todas as condições de segurança, o IFCN irá proceder ao encerramento temporário da via entre segunda-feira e sábado, estando aberta aos domingos e feriados.

Estimam que a intervenção se prolongue por duas semanas, ou seja até ao dia 16 de Agosto.

O IFCN solicita o cumprimento da sinalização instalada no local.