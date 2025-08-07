Governo Regional apoia realização do Art’Camacha – Festival de Arte Camachense em 16.750 euros

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, assinou um contrato-programa com a Casa do Povo da Camacha no valor de 16.750 euros, com o intuito apoiar financeiramente a realização do evento Art’Camacha – Festival de Arte Camachense, que este ano se realiza de 8 a 15 de Agosto.

Trata-se de um evento da responsabilidade da Casa do Povo local que é uma referência em toda a Região. Durante os dias do evento, além da promoção e divulgação da cultura madeirense, a ruralidade e os produtos agrícolas regionais ganham destaque.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, o apoio é fundamental para a continuação de um evento que é já um cartaz da Região.

“A ‘Art Camacha’ mostra a essência da nossa Região, da nossa cultura. Estas iniciativas recuperam as nossas tradições e têm um grande impacto na comunidade. Por outro lado, ajudam a promover a nossa agricultura e o mundo rural. É por isso que o Governo Regional irá continuar a apoiar este evento”, disse Nuno Maciel que estará presente amanhã na sessão de abertura deste festival.

O governante teceu ainda largos elogios ao trabalho realizado pela Cassa do Povo, onde o associativismo e o voluntariado têm sido fundamentais para garantir a dinâmica da localidade e o bem-estar da população através de várias iniciativas realizadas durante todo o ano.

Ricardo Vasconcelos, presidente da Casa do Povo da Camacha, fez saber que este ano o evento contará com a participação de 41 grupos, envolvendo cerca de 750 participantes, 90% dos quais naturais da Região.

Através do contrato-programa, será possível fazer face a várias despesas com a animação, a alimentação, a segurança do evento, entre outros.