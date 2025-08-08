ART’Camacha 2025 arranca com elogios e compromisso de reforço de apoio financeiro

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença esta sexta-feira, 8 de Agosto, na sessão de abertura do ART’Camacha – Festival de Arte Camachense, que decorre até 14 de Agosto. No palco principal, o governante, que assinalou hoje 18 anos de paternidade, destacou o papel da Casa do Povo da Camacha na preservação da tradição e da cultura madeirense e manifestou a intenção de reforçar, no próximo ano, o apoio financeiro ao evento, “não por capricho, mas por justiça”.

“Um governo só existe para cuidar das pessoas, para preservar as suas tradições e a cultura, porque tudo isso, mesmo nos tempos mais difíceis, é o que fica e se transmite ao futuro”, afirmou, sublinhando que o festival é “um expoente da cultura popular da Madeira”.

O Festival de Arte Camachense, que vai na sua 34.º edição, contribui, disse, para “perpetuar aquilo que identifica o povo madeirense”.

O secretário regional elogiou ainda a diversidade do cartaz, que este ano volta a contar maioritariamente com artistas da Região, e valorizou o trabalho voluntário desenvolvido pela Casa do Povo da Camacha.

A primeira noite do festival, que assinalou o seu arranque oficial às 18h30 com a actuação do Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha, inclui também um cocktail preparado por Leonardo Rodrigues, actuações do C.R.F. Quartet, da Banda Paroquial de São Lourenço, a peça ‘Foi Aqui…’ do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha, o concerto de Márcio Amaro e Banda, terminando com a animação do DJ OXY.

O ART’Camacha 2025 prossegue este sábado com o Palco do Mundo, onde se realizam oficinas gastronómicas, musicais e de canto coral ao longo da tarde, bem como o espectáculo ‘Tecedeiras de Histórias – Cuidado com o que desejas’.

No Palco Principal, a partir das 18h30, decorre a apresentação dos atletas e do plantel de futebol sénior da A.D. Camacha, seguindo-se, às 20h30, o Festival de Folclore do Rochão 2025 ‘Vamos à Eira’, com cortejo desde a Igreja Matriz e a participação de vários grupos regionais e internacionais. A noite encerra com o DJ SIL.