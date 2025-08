Governo da República declara situação de alerta no continente a partir de domingo até quinta-feira

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", anunciou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira, 07 de agosto.

A ministra da Administração Interna explicou a decisão referindo que, nos próximos dias, deverão registar-se temperaturas elevadas e baixos níveis de humidade que justificam a "necessidade de adotar medidas preventivas e especiais".

Assim, entre domingo e quinta-feira, é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.

Segundo a ministra, as exceções podem ser consultadas no portal do Governo.

Dirigindo-se aos portugueses, Maria Lúcia Amaral alertou que os próximos dias serão difíceis e pediu "serenidade e espírito de unidade nacional no enfrentar deste flagelo".

"Peço que respeitem todas as indicações e orientações das autoridades competentes, que respeitem as proibições, que evitem quaisquer práticas que possam provocar incêndios. A ação de todos, consciente e preventiva, é indispensável", apelou.

A ministra garantiu ainda que "todo o dispositivo de combate aos incêndios está pronto e mobilizado" e acrescentou que a resposta operacional Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública e das Forças Armadas será reforçada, deixando também um agradecimento aos bombeiros.

A maioria dos distritos das regiões do Norte, Centro e Algarve está hoje sob risco máximo de incêndio, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No norte e centro de Portugal continental, estão em risco máximo de incêndio quase todos os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.

Os distritos de Coimbra e Portalegre também têm vários concelhos sob este alerta do IPMA.

No distrito de Faro, os concelhos de Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão igualmente com risco máximo de incêndio.

Apenas alguns municípios no litoral do país, nomeadamente nos distritos de Lisboa, Setúbal, Porto e Aveiro estão com risco moderado incêndio.