Município de Santa Cruz reforça prevenção de incêndios

O Município de Santa Cruz, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, está a desenvolver, neste momento, trabalhos de abertura e manutenção de faixas de gestão de combustível ao longo da rede viária municipal.

"Estas intervenções estão a ser realizadas em zonas estratégicas identificadas como apresentando risco de incêndio 'muito alto' e 'elevado', de acordo com o Estudo de Risco de Incêndio do Concelho de Santa Cruz, encomendado pelo município no ano passado", indica nota à imprensa.

Com um investimento de 100 mil euros, conforme acrescenta, os trabalhos irão decorrer ao longo dos próximos meses de Verão, abrangendo as cinco freguesias do concelho.

Diz também que "as faixas de descontinuidade de combustível vêm reforçar os trabalhos já realizados nas linhas de água, em especial nas seis ribeiras prioritárias para intervenção, todas elas localizadas dentro do aglomerado urbano. Recorde-se que, por imposição legal, a intervenção nestas áreas é da responsabilidade dos municípios, ao contrário das linhas de água fora dos aglomerados urbanos, cuja responsabilidade recai sobre o Governo Regional ou os proprietários privados".

Revela igualmente que "a manhã do dia 2, ficou marcada por uma visita aos trabalhos por parte da Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Dra. Élia Ascensão, acompanhada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, permitindo observar in loco o progresso das ações em curso".

E concluiu: "Estas faixas de gestão de combustível assumem um papel determinante na prevenção estrutural do risco de incêndio, criando zonas de segurança e janelas de oportunidade que podem ser cruciais para a atuação dos operacionais de combate, permitindo uma resposta mais segura e eficaz em caso de ignição".