Benfica vence Sporting e conquista Supertaça pela 10.ª vez

O Benfica conquistou hoje a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol pela 10.ª vez no seu historial, depois de vencer o Sporting, por 1-0, num jogo decidido com um golo do grego Pavlidis.

No Estádio Algarve, no jogo que atribuiu o primeiro troféu da época futebolística 2025/26, as 'águias', orientadas por Bruno Lage, marcaram o único golo da partida aos 50 minutos, num remate de pé direito de Pavlidis.

Com este triunfo, o Benfica, que na época passada venceu a Taça da Liga, isolou-se no segundo lugar do palmarés da Supertaça, com 10 conquistas, mais uma do que o Sporting, bicampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, mas ainda distante do recordista FC Porto, que soma 24.