O que ter em atenção para umas férias mais tranquilas

O mês de Agosto é, por excelência, aquele que é mais procurado para férias, até porque os mais novos não têm aulas. As viagens são ansiadas por muitos, mas há várias situações a que deve ter atenção, a fim de evitar chatices ao longo das suas férias.

Burlas com casas de férias

Antes mesmo de partir para férias, quando ainda as estiver a planear, tenha em atenção aquando da reserva de estadia. As casas de férias podem ser uma alternativa mais barata e, em alguns casos, mais confortável. No entanto, não faça pagamentos sem ter a certeza das condições da habitação e certifique-se que a casa existe realmente. Procure referências em sites especializados ou nas redes sociais. Todos os anos são vários relatos de pessoas que alugam casas e, quando chegam ao local, as mesmas não existem ou não estão a ser arrendadas.

Atenção à carteira e aos documentos

Nas férias costumamos passear para conhecer novos sítios e novas culturas. Tenha em atenção a forma como guarda a carteira para não ser vítima de furto. Além de perder o dinheiro, fica sem documentos e impossibilitado de abandonar o país. Pode sempre recorrer à id.gov.pt, uma aplicação gratuita para smartphone, do Estado português, que permite guardar alguns documentos e mostrá-los às autoridades quando solicitados.

Telemóvel seguro

Outro objecto que também temos possibilidade de perder é o telemóvel. Nele guardamos grande parte da nossa vida e damos acesso a aplicações que possibilitam movimentar contas bancárias. Por isso, em caso de perder o seu telemóvel, deve comunicar de imediato à sua operadora para que seja bloqueado. Além disso, pode instalar uma aplicação que o permita localizar de forma mais célere em caso de o mesmo desaparecer.

Exposição ao sol

Seja na piscina ou na praia, muito passam horas ao sol durante as férias. Tenha cuidado e nunca se esqueça de aplicar protector solar e renovar a sua aplicação. Use chapéu, óculos de sol e mantenha-se hidratado, ingerindo muita água e bebidas refrescantes sem álcool. Evite os horários de maior calor e tenha cuidado com a radiação UV, pois pode acarretar problemas para a pele.

Alimentação

Cuidado com a ingestão de comida e de bebida durante as suas férias. Certidfique-se de que os produtos estão dentro dos prazos de validade e mantenha os alimentos frescos para evitar que de estraguem numa ida à praia. Em países estrangeiros, tente perceber a forma como os alimentos são confeccionados e os cuidados que são tidos com a higiene.

Picadas de insectos

Não se esqueça de levar consigo repelente para os insectos e ainda os cremes a aplicar em caso de ser picado. Atenção aos locais onde nada, pois poderem ser ‘casa’ para alforrecas ou peixes-aranha, que provocam picadas e queimaduras dolorosas.