Fraternidade, força e atenção à comunidade da Venezuela na Madeira

O “festeiro” (leia-se o director-geral do Diário Notícias da Madeira, organizador do evento) foi o primeiro a intervir na ronda de discursos, que marcam a abertura oficial deste primeiro dia da 14.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, que volta animar a vila da Ribeira Brava de 8 a 10 de Agosto.

Entre agradecimentos à equipa que tornou possível este evento e à comunidade que empresta a sua alegria a esta "festa da fraternidade" entre locais, emigrantes e seus descendentes, Ricardo Oliveira fez parafraseou o Papa Leão décimo para sublinhar que o Diário está "atento aos anseios e aos méritos" dos venezuelanos na Madeira.

Pessoas informadas tomam decisões mais conscientes

Já o vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, salientou a ligação histórica entre as duas comunidades.

"Em nome do Governo Regional da Madeira queria apenas dizer obrigada a esta comunidade que faz da Madeira ainda mais forte", foram, por seu turno, as palavras da secretária de Inclusão, Trabalho e Juventude.

"Contem sempre connosco para continuar a dar a todos vós aquilo que mereceis", foi o compromisso deixado por Paula Margarido, em representação do executivo madeirense.

A Festa Luso-Venezuelana segue pela noite dentro, para já, com muito humor a cargo dos 4Litro.

Pelo palco do evento já passaram, durante a tarde, a Banda Municipal da Ribeira Brava, Paulino Santos e El CorazónMariachi. Esta sexta-feira actuam ainda João Vinagre, Som Zuliano e Mosquito Deejays.

A Festa Luso-Venezuelana é um evento de entrada livre, organizado pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava. Haverá transmissão a cargo da TSF Madeira e da Rádio 100FM, permitindo levar o espírito da festa a todos os madeirenses espalhados pelo mundo.