Técnico do Nacional quer alcançar manutenção "tranquila" na I Liga

O técnico Tiago Margarido disse hoje que o principal objetivo do Nacional passa por obter a permanência de forma "tranquila", acrescentando que já tem quase definido o 'onze' base para iniciar a I Liga portuguesa de futebol.

"Na minha cabeça, já tenho entre 70% a 80% do nosso 'onze' base definido. Existe apenas uma percentagem de dúvida, que tem a ver com as características dos jogos e com a evolução dos atletas nos próximos tempos", referiu o treinador 'alvinegro', em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira.

Com 17 reforços já assegurados para a nova época, Margarido salienta o pouco tempo de trabalho, porém, revela que os novos jogadores "estão a corresponder" ao que tem sido pedido, fazendo um "balanço muito positivo" da pré-temporada.

"Vejo o grupo de trabalho com muita vontade de evoluir, com gente humilde e que vem focada para conseguir um futuro melhor. Portanto, estou muito satisfeito com o empenho dos atletas e a evolução da equipa", notou.

Após o 14.º lugar na I Liga em 2024/25, que permitiu ao emblema insular garantir a manutenção com relativa tranquilidade, muitos dos principais jogadores "saíram valorizados" e podem rumar a outras paragens nesta janela de transferências, daí que o plantel ainda não esteja fechado, segundo o técnico.

"Neste momento, ainda estamos à espera de receber, pelo menos, mais um jogador. Mas também poderá haver saídas", confidenciou.

À beira de iniciar a terceira época consecutiva ao serviço do Nacional, feito apenas superado por José Peseiro, que orientou a equipa entre 1999 e 2003, e Manuel Machado, entre 2012 e 2016, Tiago Margarido confia que será possível repetir o sucesso recente.

"Estou ainda mais otimista do que estava no ano passado, naquilo que será a formação de um grupo sólido e coeso, porque isso é algo importante e que ganha muitos jogos", confidenciou.

O Nacional encerra a preparação para a nova temporada no domingo, diante do Marítimo, em partida referente ao Troféu Cidade do Funchal, de cariz particular, no estádio da formação do segundo escalão, às 17:00.

O conjunto nacionalista estreia-se na edição 2025/26 da I Liga no dia 09 de agosto, recebendo o Gil Vicente, para a primeira jornada, com início às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.