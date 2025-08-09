Mais de um milhão de imigrantes em situação ilegal deixaram EUA este ano

Mais de um milhão de imigrantes em situação ilegal deixaram os Estados Unidos por vontade própria desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, em 20 de janeiro, anunciou ontem a secretária de Segurança Interna.

Kristi Noem disse ainda que centenas de milhares de "imigrantes criminosos", em situação ilegal, foram detidos desde janeiro e que nenhum entrou nos Estados Unidos nos últimos três meses.

Esta é "a primeira vez na história desta nação que atingimos este nível de segurança na fronteira", afirmou Kristi Noem, durante uma conferência de imprensa em Chicago.

De acordo com dados da Patrulha de Fronteiras, citadas pela agência France Presse, foram feitas 9.309 detenções de migrantes que tentavam atravessar a fronteira do México, em junho, em comparação com 130.415 em junho de 2024.

"As nossas duas principais prioridades são proteger as nossas fronteiras e prender criminosos perigosos", insistiu a responsável pela Segurança Interna na administração Trump.

"Acreditamos que mais de um milhão de pessoas regressaram a casa desde que este governo tomou posse", concluiu Noem.

Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna lançou uma campanha nas redes sociais para recrutar 10.000 agentes do ICE.

Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu fazer a maior campanha de deportação da história americana.

O número estimado de pessoas indocumentadas nos Estados Unidos ronda os 11 milhões, a maioria proveniente da América Latina, num total de 41 milhões de imigrantes no país, segundo a União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla original).

A administração Trump estabeleceu uma meta anual de deportação de um milhão de estrangeiros.