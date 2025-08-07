Dois polícias estaduais baleados na Pensilvânia (EUA)

Dois polícias estaduais foram hoje baleados no nordeste do estado norte-americano da Pensilvânia, encontrando-se em situação estável, segundo as autoridades.

A informação foi avançada pelo governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que adiantou estar em contacto com o comandante da Polícia Estadual, Christopher Paris, que se encontra no local, na comunidade de Thompson.

"É uma situação ativa e (...) tenciono ir lá pessoalmente", disse Shapiro.

O congressista federal Rob Bresnahan afirmou no X estar "aliviado por saber que os polícias envolvidos no incidente de hoje em Thompson estarão em condições estáveis".

A polícia estadual indicou que o incidente teve lugar numa estrada perto da vila de Thomson, a norte da cidade de Scranton.

O senador Dave McCormick disse numa publicação nas redes sociais que estava a monitorizar a situação.