UE suspende adopção de medidas de retaliação de tarifas aos EUA

A União Europeia (UE) anunciou hoje a suspensão das medidas de retaliação previstas contra os Estados Unidos, em resposta às tarifas aduaneiras impostas pelo Presidente Donald Trump.

A decisão de adotar as medidas legais necessárias para suspender a aplicação das contramedidas da UE que deveriam ser adotadas na quinta-feira ocorre após a conclusão de um acordo comercial entre as duas potências no final de julho.

Nos últimos meses, a Comissão Europeia estava a preparar uma lista de produtos norte-americanos que seriam alvo de tarifas adicionais caso não tivesse havido avanço nas negociações com Washington.

A lista incluía cerca de 93 mil milhões de euros em mercadorias, entre elas soja, aviões e automóveis.

Com o novo acordo, que resultou de meses de negociações entre Bruxelas e Washington, os produtos europeus passarão a ser taxados em 15% ao entrarem nos Estados Unidos --- uma concessão feita após intensas negociações entre as partes.

Em contrapartida, o executivo comunitário decidiu congelar as suas próprias medidas retaliatórias.

"A Comissão adotou hoje o procedimento jurídico necessário para suspender a implementação das nossas contramedidas europeias", declarou o porta-voz do executivo comunitário para o Comércio, Olof Gill.

As medidas podem ser reativadas a qualquer momento, caso haja retrocessos na relação comercial com os Estados Unidos.

O acordo é uma tentativa de normalizar as relações comerciais transatlânticas, na sequência da guerra tarifária iniciada pela Administração Trump.