Protestos rivais antirracismo e contra imigrantes enfrentam-se em Londres

Centenas de manifestantes que participavam em dois protestos paralelos, um contra imigrantes e outro antirracismo, enfrentaram-se hoje em Londres, naquele que foi mais um episódio de uma série de protestos em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo.

Em frente ao Hotel Thistle City Barbican, no centro de Londres, centenas de manifestantes juntaram-se com bandeiras do Reino Unido a entoar gritos como "A Grã-Bretanha está cheia".

A agência de notícias Associated Press descreve que a polícia separou os manifestantes de um grupo maior de contra-manifestantes que gritavam "os refugiados são bem-vindos aqui", enquanto as pessoas dentro do hotel assistiam das janelas.

Nas últimas semanas têm ocorrido protestos contra imigrantes em Epping, uma cidade nos arredores de Londres onde um requerente de asilo foi acusado de agressão sexual.

Os manifestantes dizem estar preocupados com o risco à segurança representado pelos migrantes, muitos deles jovens que chegaram recentemente à Grã-Bretanha em barcos através do Canal da Mancha.

As manifestações atraíram moradores locais, mas também contaram com a presença e, em alguns casos, com a organização de grupos de extrema-direita.

Os protestos acontecem um ano após vários dias de protestos anti-imigrantes em toda a Inglaterra e Irlanda do Norte.