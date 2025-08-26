CRESCER integra programa de voluntariado internacional em Cabo Verde

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil anunciou a participação da sua terapeuta da fala, Francisca Marujo, no programa de voluntariado internacional promovido pela VidaEdu, na Ilha de Santiago, Tarrafal – Cabo Verde.

A iniciativa, realizada em grupo, representa uma oportunidade de intervenção directa junto de comunidades em situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo que concretiza um dos grandes objectivos do CRESCER: partilhar conhecimento especializado em desenvolvimento infantil além-fronteiras, com impacto real na vida de crianças e famílias.

A VidaEdu é uma organização não-governamental que promove programas internacionais de voluntariado, estágios e experiências educativas. A sua missão passa por proporcionar crescimento pessoal e profissional aos participantes, enquanto contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. No Tarrafal, os voluntários apoiam projectos educativos e sociais destinados a crianças e jovens em risco.

Para o CRESCER, esta colaboração simboliza a relevância de levar mais longe a experiência da instituição e reforça o compromisso com a saúde, a educação e o bem-estar infantil. A participação no programa mostra que o trabalho desenvolvido pelo centro "não conhece fronteiras quando o objectivo é apoiar quem mais precisa".