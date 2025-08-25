Pedro Empis e Noah Françoise de saída do Marítimo

O medio francês Noah Francoise e o defesa luso Pedro Empis deixaram hoje de ser jogadores do Club Sport Marítimo, após terem rescindido os seus vínculos contratuiais com o clube verde-rubro-

"O CS Marítimo informa que chegou a acordo com os jogadores Pedro Empis e Noah Françoise para a rescisão dos respetivos contratos. O clube deseja a ambos os atletas as maiores felicidades, tanto a nível profissional como pessoal", pode ler-se na noticia publicada no site oficial da colectividade madeirense.

De referir que os jogadores não entravam nas 'contas' do técnico Vítor Matos, estando mesmo a treinar com a equipa de sub-23, neste início de temporada.