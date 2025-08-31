Real Madrid isola-se à condição no topo da Liga espanhola

O Real Madrid isolou-se hoje no comando provisório da Liga espanhola de futebol, ao vencer na receção ao Maiorca (2-1), da terceira jornada, enquanto o Atlético de Madrid empatou fora com o Alavés (1-1) continuando sem vencer.

No Estádio Santiago Bernabéu, o kosovar Vedat Muriqi ainda colocou os baleares em vantagem, aos 18 minutos, mas o turco Arda Guler, aos 37, e o brasileiro Vinicius Júnior, aos 38, operaram a reviravolta para os 'merengues', adversários do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, que tiveram três golos invalidados ao longo da partida.

O Real Madrid passou a somar nove pontos em outros tantos possíveis e é perseguido à condição por quatro clubes com seis, nomeadamente o Villarreal, o campeão FC Barcelona, o Athletic Bilbau, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, e o Getafe, único desse quarteto que já jogou nesta ronda, tendo perdido fora com o Valência (3-0), na sexta-feira.

O Maiorca, que utilizou o médio português Samu Costa a partir dos 64 minutos, mantém-se no 18.º e antepenúltimo lugar, com um ponto, a um do Atlético de Madrid, 16.º, que averbou o segundo empate consecutivo frente ao Alavés, 10.º, com quatro, sendo que já não começava uma edição da Liga espanhola com três jogos sem ganhar desde 2009/10.

Num encontro que esteve interrompido durante nove minutos na segunda parte, devido à indisposição de um adepto, que recebeu assistência médica nas bancadas do Estádio de Mendizorrotza, o argentino Giuliano Simeone, filho do treinador 'colchonero' Diego Simeone, adiantou os visitantes aos sete, mas Carlos Vicente igualou, de penálti, aos 14.

Sevilha e o promovido Real Oviedo estrearam-se a vencer na visita ao lanterna-vermelha Girona (2-0) e na receção à Real Sociedad (1-0), respetivamente, em desafios resolvidos com golos de Alfonso González e Isaac Romero para os andaluzes, agora no 12.º lugar, e do belga Leander Dendoncker a favor dos asturianos, no 14.º.