Mais de 90 milhões de euros foram investidos, diz Garcês

Com o presidente do Governo Regional na mesa de honra, presidindo o Dia do Concelho, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês, anunciou que o concelho registou, nos últimos 12 anos, mais de 50 milhões de euros de investimento público concretizado pela autarquia e mais de 40 milhões de euros de investimento privado em projectos de relevante interesse municipal.

Segundo o autarca, este volume de investimento permitiu transformar São Vicente, garantindo melhores condições de vida à população e maior dinamismo económico. Contudo, alertou que “há ainda muitas necessidades e obras estruturantes que só serão possíveis concretizar com o apoio do Governo Regional da Madeira”, defendendo que o futuro do concelho deve assentar numa estratégia de cooperação.

José António Garcês lembrou que o município assumiu políticas sociais pioneiras, como a creche gratuita para todas as crianças, manuais e transporte gratuitos para os alunos do 1.º ciclo, bolsas de estudo para todos os estudantes vicentinos do ensino superior e a criação do Fundo de Emergência Social e Empresarial.

No plano económico, a revisão do Plano Director Municipal, em 2019, permitiu emitir mais de 500 licenciamentos desde então, refletindo a confiança dos investidores. Só em projetos de interesse municipal, o investimento privado já ultrapassa os 40 milhões de euros, gerando emprego e dinamização local.

Do lado financeiro, o presidente destacou a recuperação das contas: “Em 2013 a dívida era de 10,5 milhões de euros; hoje é de 4,5 milhões. Deixamos um património reforçado em 25,5 milhões de euros e uma capacidade de endividamento de quase seis milhões”, afirmou.

“São Vicente é hoje um concelho financeiramente sólido, socialmente mais justo e economicamente mais dinâmico. Mas as necessidades são muitas e o futuro exige o envolvimento do Governo Regional para continuarmos a crescer”, concluiu Garcês no auditório da Escola Agrícola onde decorre a efeméride.