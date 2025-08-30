Rúben Drumond tomou posse como segundo comandante dos Bombeiros do Porto Santo

Rúben Drumond assumiu ontem o cargo de segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, na cerimónia onde foi entregue um veículo auto-escada e que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques.

O bombeiro está ao serviço desta corporação desde 2001 e, desde 2007, faz parte do quadro profissional da Associação.

Recebeu formação de comando na Escola Nacional de Bombeiros. Também faz parte da equipa de resgate em montanha e efectuou diversas formações ao longo da sua carreira.

Tal como foi noticiado, o presidente do Governo Regional destacou na ocasião que, devido ao desenvolvimento do Porto Santo, a ilha tem necessitado cada vez mais de melhores meios técnicos e de maior formação para os seus elementos.

“Hoje, vamos ter aqui mais um veículo para entregar, do mais moderno e do mais eficaz que o moderno dispõe actualmente, para dotar esta corporação desse novo meio técnico”, referiu.