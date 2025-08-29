Miguel Castro acusa PS de "desnorte e desespero" ao tentar impugnar listas do Chega

O Chega-Madeira repudiou, hoje, publicamente "a tentativa desesperada" do Partido Socialista (PS) de impugnar as listas do partido. "Esta atitude, além de revelar um claro desnorte político, expõe uma liderança frágil e sem rumo", afirma Miguel Castro, citado em comunicado de imprensa.

Na mesma nota, o dirigente regional realça que "o PS não deixou sequer cumprir o prazo legal de revisão e correcção das listas, prazo esse que é enviado pelo Tribunal a todos os partidos candidatos, preferindo recorrer a manobras de secretaria para tentar condicionar a participação democrática do Chega".

"A verdade é que o PS, no município de Santana, protagonizou um verdadeiro acto de amadorismo político ao falhar a entrega da sua lista dentro do prazo legal, sendo forçado a apresentá-la fora de tempo. Incapazes de assumir os seus próprios erros, resolveram agora escolher o Chega como alvo numa manobra que apenas demonstra medo e desorientação", atirou ainda Miguel Castro em jeito de crítica aos socialistas.

“Não será vencendo na secretaria, afastando partidos da sua participação legítima e democrática, que o PS vai sair melhor na fotografia", reforçou o presidente do Chega-Madeira, recusando-se a "entrar em esquemas de secretária e em artimanhas próprias de quem já não sabe como se manter relevante".